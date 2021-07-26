На Урале продолжается рост цен на жилье – это касается как продажи, так и аренды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером по стоимости квадратного метра к середине лета стала Тюмень, где жилая недвижимость продается по средней цене 83 тысячи 875 рублей за квадрат. На втором месте Екатеринбург – 82,5 тысячи. Замыкает тройку лидеров Уфа – почти 79 тысяч за метр. В Перми один квадрат стоит около 65,5 тысяч рублей.

Самое дешевое жилье по-прежнему в Кургане – чуть более 43 тысяч за квадрат, но город уже догоняет Челябинск, где средняя стоимость метра едва превышает 44 тысячи.

В Тюмени и Кургане цены растут наиболее быстро: первый город добавил к маю 1,4% и 24,4% к уровню прошлого года, второй – 1,2% и 18,4% соответственно.

В Екатеринбурге показатели подросли на 0,8% и 17,6%, в Челябинске – на 0,9% и 16,2%.

Растет и стоимость аренды. В этой сфере лидирует Екатеринбург – в среднем 436 рублей за метр в месяц. Тюмень с показателем 407 на втором месте. К маю стоимость аренды даже несколько снизилась. В Челябинске квартиры сдаются по 304 рубля за квадрат (за год показатель вырос на 6,3%, за месяц – на 1,33%). Самая дешевая аренда в Кургане – 290 рублей, но город демонстрирует самые высокие темпы роста: плюс 2,57% к маю и плюс 19,8% к прошлому году).

«В Челябинске и Кургане по-прежнему выгодно купить квартиру в ипотеку и сдать ее в аренду, – отмечает портал Soinvest. – В Уфе и Тюмени платеж по ипотеке с квадратного метра будет на 1,1 тысячи рублей больше, чем за аренду, в Екатеринбурге и Перми – примерно на 655. Эта переплата кратно меньше, чем рост цен за последний год, поэтому если сравнивать не текущие доходы и расходы, а прирост капитала, такая сделка выгодна во всех региональных столицах. Другое дело – риски дальнейшей динамики цен на продажу».

Аналитики отмечают, что сегодня Екатеринбург утратил статус города, наиболее выгодного на Урале, чтобы отправиться на заработки: судя по динамике роста зарплат и развитию рынка недвижимости привлекательнее стала Уфа.

В Перми зарплаты не столь высоки растут не так быстро, как у соседей, а цены на недвижимость высоки. Эксперты связывают это с отказом от панельных домов в пользу более дорогих монолитно-каркасных новостроек. В долгосрочной перспективе это выгодно: дорогое жилье повышает качество миграции и позволяет избежать превращения целых районов в гетто.

Тюмень все еще находится под влиянием прошлогоднего нефтяного кризиса: доходы населения существенно сократились, а новые дома вводят дорогие, заложенную еще до пандемии.

В Челябинске и Кургане продавцы и арендодатели ценят свою недвижимость больше тем, кто собирается ее купить или снять.

«Челябинцы и курганцы во власти пессимистических идей про свои города, – отмечают авторы исследования. – Приезжим они нравятся больше, чем местным. А местным не нравятся те, кто приезжает. В особенности в сравнении с уезжающими. Застройщики же продолжают строить кварталы панелей, им все нравится. Во что превратятся эти кварталы панельного жилья через 20-30 лет? Купят ли местные его своим детям? Купят, но где-нибудь в Санкт-Петербурге».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.07.21

Самые крутые слухи недели: не в бровь, а в глаз. / Ученые выявили негативное влияние ковида на интеллект. / Челябинка завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»