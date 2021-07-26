В Челябинске начинается пятый этап подготовки к отопительному сезону

В Челябинске начинается пятый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к отопительному сезону.

С 27 июля горячее водоснабжение будет отключено в 928 жилых многоквартирных домах, 54 детских садах, 44 учебных и 35 лечебных учреждениях во всех районах города, кроме Курчатовского и Металлургического.

Максимальный срок отключения не должен превышать две недели. Однако в случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен. Так, после третьего этапа, завершившегося неделю назад, без горячего водоснабжения остаются 9 многоквартирных домов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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