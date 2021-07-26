По-хорошему не понимают: в Челябинске на входах в ТРК установят дополнительную охрану

Администрация Челябинска требует, чтобы торговые организации ужесточили контроль за соблюдением масочного режима.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», и торгово-развлекательные центры, и обычные магазины довольно лояльно относятся к посетителям без масок. В лучшем случае, им предлагают надеть маску на кассе. Но, как правило, на наличие средств индивидуальной защиты никто не обращает внимания.

По словам главы города Натальи Котовой, без масок покупателей не обслуживают только в одном ТРК. Градоначальница заявила, что разъяснительная работа не дает результатов, и поручила на входах во все торгово-развлекательные центры поставить охрану и посетителей без масок не пускать.

Кроме того, необходимо усилить режим за соблюдением профилактических мер в других учреждениях, особенно развлекательных. Пока относительно жесткие меры применены только к одному ночному клубу – его закрыли на 30 дней.

Напомним, в Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом: только по официальным данным в сутки выявляется более 300 вновь инфицированных, от ковида умирает более 10 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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