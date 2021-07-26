На Южном Урале погиб подросток

В Коркино от удара током погиб 15-летний мальчик.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в конце минувшей недели во дворе частного дома, где живет семья подростка. По версии следствия, ребенок случайно дотронулся до бетономешалки, подключенной к электросети с нарушениями.
Следственный комитет проверяет все обстоятельства случившегося.
Коркино, Павел Зварзин
Коркино. Другие новости 26.07.21
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