На Южном Урале погиб подросток

В Коркино от удара током погиб 15-летний мальчик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в конце минувшей недели во дворе частного дома, где живет семья подростка. По версии следствия, ребенок случайно дотронулся до бетономешалки, подключенной к электросети с нарушениями.

Следственный комитет проверяет все обстоятельства случившегося.

Коркино, Павел Зварзин

Коркино. Другие новости 26.07.21

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