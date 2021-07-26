Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 73 тысячи

В Челябинской области за сутки выявлено 324 новых случая коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 12 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 73 тысячи 289 инфицированных. 3 тысячи 331 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 69).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.07.21

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