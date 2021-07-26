Из Челябинска могут быть открыты прямые рейсы в Израиль и Таиланд

Из Челябинска могут быть открыты прямые регулярные рейсы в Израиль и Таиланд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росавиция выдала разрешение на организацию международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и грузов из Челябинска в Эйлат (Овда) и Утапао. В первом случае допускается 3 рейса в неделю, во втором – 2 раза.

Эйлат – древний город на юге Израиля, расположенный на берегу залива Акаба Красного моря. Сейчас это известный курортный и туристический центр, особенно пользующийся спросом с поздней осени до середины весны. Аэропорт Овда расположен в 60 км от города.

Аэропорт Утапао расположен в 140 км к юго-востоку от Бангкока и в 40 км от крупнейшего тайского курорта Паттайи.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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