В Челябинске пациентка на ходу выпрыгнула из автомобиля «скорой помощи»

В Челябинске пациентка «скорой помощи» на ходу выпрыгнула из автомобиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении ГИБДД, сегодня в 5:30 утра 42-летнюю женщину везли в больницу. На Троицком тракте она открыла дверь «скорой» и выпрыгнула на дорогу. От полученных травм женщина на скончалась.

Как выяснилось, она страдала психическими расстройствами.

Сейчас картину происшествия устанавливают следователи.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.07.21

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