В Челябинске прокуратура проверить как защитные леса превратились в территорию для высотной застройки

Прокуратура начала проверку жалобы челябинцев на готовящуюся застройку лесных территорий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане возмутились после того, как мэрия опубликовала распоряжение о подготовке документации по планировке участка в районе Тополиной аллеи. Ранее там собирались построить олимпийский центр по хоккею. Теперь – каток УралГУФКа и новый жилой квартал.

Челябинцы требуют оставить лес в покое, чиновники отвечают, что это вовсе не лес и люди туда почти не ходят, поэтому зеленые насаждения будут снесены для того, чтобы продолжить магистральную улицу (исходя из этой логики, снести можно все дремучие леса, впрочем. в Челябинске скоро не останется никакого леса).

Согласно действующим правилам застройки и землепользования Челябинска, территория площадью около 30 гектаров относится к категории жилой зоны, на которой разрешена застройка в 9 этажей и выше.

Челябинцы считают, что категория участка была изменена незаконно и требуют, чтобы прокуратура разобралась в этом вопросе.

В прокуратуре согласились, что ситуация требует тщательной проверки, так как раньше эта территория относилась к категории защитных лесов.

Челябинск, Павел Зварзин

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