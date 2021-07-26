В Челябинске решили ввести огромные штрафы для любителей рисовать на стенах

Власти Челябинска устали бороться с уличными художниками, малюющими на стенах все подряд, и переходят к жестким мерам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», войну граффити объявили еще в апреле. Тогда глава города Наталья Котова заявила, что неряшливые надписи, коряво нанесенные символы и прочее проявление «искусства улиц» портит вид Челябинска и поручила коммунальщикам закрашивать «все некрасивое».

Однако уличных художников это не остановило: на закрашенных стенах домов, магазинов и остановок довольно быстро появляются новые рисунки и надписи.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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