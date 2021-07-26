На одном из кладбищ Челябинска устроили погром

В Челябинске на Успенском кладбище устроили погром.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фотографии поваленных памятников и надгробий появились в соцсетях. Челябинцы предположили, что это дело рук «собирателей» металлолома.

Впрочем, разгромить захоронения могли и вандалы – безо всякой практической цели: «Рабатал там 2 года назад перед 9 мая: укладывали плитку ветеранам, – рассказал один из горожан. – Дней через 5 расколотили всю плитку, уронили стелы – работали ломом, помяли оградку... Таких бесов полно не только на Успенском, на градском вообще венки жгут…»

Очевидцы утверждают, что вандалы повредили несколько десятков могил. Причем, крушили не все подряд, а как-то выборочно.

В полиции акт вандализма подтвердили. Администрация кладбища, муниципальная Служба городских кладбищ и мэрия происшествие пока не комментируют.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.07.21

В Челябинске решили ввести огромные штрафы для любителей рисовать на стенах. / В Челябинске прокуратура проверить как защитные леса превратились в территорию для высотной застройки. / В Челябинске пациентка на ходу выпрыгнула из автомобиля «скорой помощи». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»