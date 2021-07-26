В мэрии Верхнего Уфалея произошла вспышка коронавируса

В администрации Верхнего Уфалея произошла вспышка коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официально диагноз подтвержден у трех сотрудников. Однако, по словам представителей мэрии, неважно себя чувствующих гораздо больше: кто-то кашляет, у кого-то повышена температура, кто-то жалуется на быструю утомляемость.

У всех сотрудников взяли анализы на ковида, а с 27 июля на входе в здание администрации начинают измерять температуру.

Удивительно, что такие меры профилактики в мэрии решили ввести только сейчас.

Верхний Уфалей, Павел Зварзин

Верхний Уфалей. Другие новости 26.07.21

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