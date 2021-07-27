ЧелГУ не смог пройти аккредитацию по нескольким направлениям образовательных программ

Челябинский госуниверситет не смог пройти аккредитацию Рособрнадзора по нескольким направлениям образовательных программ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего вуз осуществляет подготовку по 88 направлениям, не удалось аккредитовать 4.

Комиссия Рособрнадзора признала не соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) программа бакалавриата «38.03.04 Государственное и муниципальное управление» (факультет государственного и муниципального управления): выявлено несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС, реализация программы бакалавриата не обеспечивается руководящими работниками организации.

Отказано в аккредитации по направлениям подготовки специалистов по направлениям «38.05.01 Экономическая безопасность» (факультет экономики) и «44.05.01. Педагогика и психология девиантного поведения» (факультет психологии и педагогики).

В первом случае эксперты заявили, что отдельная дисциплина базовой части программы специалитета не формирует общекультурную компетенцию ОК-2; преддипломная практика не формирует общекультурные компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3 и ОК-11; реализация программы специалитета не обеспечивается руководящими работниками образовательной организации; к реализации программы специалитета не привлекаются работники образовательных организаций, деятельность которых связана с направленностью (специализацией) реализуемой программы специалитета.

Во втором случае комиссия пришла к выводу, что вуз не располагает минимально необходимым для реализации программы специалитета материально-техническим обеспечением.

Не прошла аккредитацию и программа подготовки магистров «38.04.02 Менеджмент» (факультет государственного и муниципального управления): фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации не содержит оценочных материалов, позволяющих оценить сформированность отдельных компетенций; реализация программы магистратуры не обеспечивается руководящими работниками организации.

Повторно пройти проверку по этим направлениям вуз должен до июня 2022 – в этом месяце закончится действующая аккредитация.

Остальные направления подготовки получили новую аккредитацию на 6 лет.

Челябинск, Павел Зварзин

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