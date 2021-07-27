Еще в одном южноуральском озере массово гибнет рыба

Еще в одном южноуральском озере зафиксирована массовая гибель рыбы. На этот раз замор произошел на Аргазях.

Местные жители рассказывают, что дохлой рыбой усыпан весь берег, и заявляют: подобного не случалось много лет.

В министерстве экологии Челябинской области замор объясняют жарой, спровоцировавшей нехватку кислорода в водоеме. Как правило, концентрация кислорода снижается из-за обильного цветения сине-зеленых водорослей. Аргази сильно заилены – для водорослей такая ситуация благоприятна, а для рыбы нет: из-за жары верхние водные слои становятся непригодными для обитания, рыба уходит на глубину, а там практически нет кислорода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это уже второй случай массовой гибели рыбы за неделю. До этого аналогичная ситуация была зафиксирована на озере Большой Ачакуль в Нагайбакском районе.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 27.07.21

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