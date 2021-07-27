В Челябинске у призера паралимпийских игр украли пандус

В Челябинске у трехкратного чемпиона мира, серебряного призера паралимпийских игр 2014 года, керлингиста Марата Романова украли пандус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», алюминиевый складной настил, облегчающий спуск и подъем по ступенькам в подъезде, спортсмену несколько лет назад установили друзья. Теперь паралимпиец оказался запрет в квартире.

Управление по физкультуре, спорту и туризму администрации Челябинска пообещало восстановить пандус в ближайшие дни за счет внебюджетных средств.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 27.07.21

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