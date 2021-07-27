В Челябинской области установлен новый антирекорд по смертности от ковида

В Челябинской области за сутки выявлено 329 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 16 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида. Это самый высокий суточный показатель за все время пандемии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 73 тысячи 618 инфицированных. 3 тысячи 347 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 85).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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