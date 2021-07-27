В Челябинске столкнулись два такси, есть пострадавшие

В Челябинске столкнулись два такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня рано утром на перекрестке улицы Братьев Кашриных и улицы Молодогвардейцев.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как темная «Лада Гранта», двигавшаяся с высокой скоростью по Молодогвардейцев на зеленый свет вылетела на перекресток, где в нее врезалась светлая «Рено», выехавшая на перекресток по Братьев Кашириных на красный. От удара обе машины отлетели в дорожное ограждение.

Отметим, что и на одном, и на другом автомобиле были надписи «Ситимобил».

В ДТП пострадали два пассажира – они госпитализированы.

Челябинск, Павел Зварзин

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