В челябинском СИЗО нашли мертвым одного из членов так называемой банды бэтменов

В челябинском СИЗО нашли мертвым одного из членов так называемой банды бэтменов, грабившей обнальщиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», банда образовалась в 2008 году и «отметилась» не только грабежами и разбоем, но и убийствами. Преступников не могли найти много лет, пока в 2018 году не задержали мужчину, перевозившего оружие. На допросе он выложил всю свою историю, включая нападения на обнальщиков. Через год, опираясь на его показания, задержали и подельников.

Суд состоялся в июне текущего года: 6 человек получили от 8 до 22 лет лишения свободы. Первого, активно сотрудничавшего со следствием, осудили раньше. Его-то и нашли мертвым.

«Вчера при обходе в изоляторе обнаружили тело 50-летнего Ильдара Лукманова, – пишет telegram-канал «Mash Урал». – Местные медики попытались его спасти – не вышло». По данному факту ФСИН и Следственный комитет проводят проверку.

Челябинск, Павел Зварзин

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