Депутату, провернувшему аферы с жильем, дали условный срок

В Челябинске вынесли приговор экс-депутату, обвиненному в аферах с жильем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в в 2011-2015 годах Алеся Субботина работала риелтором и ввела в заблуждение двух человек, убедив их под видом другого документа подписать договоры купли-продажи принадлежащих им помещений. В результате, люди остались без недвижимости – сумма ущерба в обоих случаях превысила 1 миллион рублей.

Через несколько лет Субботина стала депутатом Калининского района Челябинска, но в марте 2020 года ее задержали.

Сегодня суд, учтя, что Субботина, полностью возместила ущерб потерпевшим, приговорил ее 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.07.21

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