«Это просто опасно»: в Челябинске требуют обязать подрядчика выполнить гарантийный ремонт дороги

В Челябинске требуют обязать подрядчика выполнить гарантийный ремонт дороги: соответствующее обращение направлено главе города Наталье Котовой по итогам мониторинга качества работ, выполняемых по национальным проектам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об улице Худякова на участке между улицей Воровского и Университетской набережной. В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ее отремонтировало ООО «Нижавтодорстрой». По мнению общественников, выполненная работа не выдерживает критики и не отвечает требованиям по качеству.

«Вопросов к качеству работ на этом объекте было множество, – заявили в региональном отделении ОНФ. – Так, подтвердилось несоответствие состава щебеночно-битумной смеси, в результате чего работы останавливались для замены рецептуры. Также большие сомнения у нас возникли на этапе проверки толщины верхнего слоя асфальта. ОНФ настаивал на проведении независимой экспертизы, поскольку ранее «Нижавтодорстрой» уже отличился «экономией» на Университетской Набережной. Тогда нашими экспертами было доказано нарушение, и подрядчику пришлось снимать асфальт и переделывать работу.

Работа над ошибками требуется снова: сегодня улица Худякова выглядит крайне удручающе, участки с глубокой колейностью обнаружены практически на каждом перекрестке, в некоторых точках глубина колейности достигает 5 см при нормативе в 2 см».

По словам общественников, ненормативная колейность – это один из самых часто выявляемых недостатков на новых челябинских дорогах, несущий опасность и повышающий аварийность. Глубокая колея затрудняет маневры автомобиля при обгоне, вызывает потерю устойчивости, особенно во время осадков, оттепелей и заморозков. Поскольку данный объект является гарантийным, следует воспользоваться правом заказчика и побудить подрядчика переделать некачественную работу, исполнив свои обязательства в полной мере, считают в ОНФ.

Челябинск, Павел Зварзин

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