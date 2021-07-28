В новом учебном году в южноуральских школах могут ввести частичный дистант

В новом учебном году часть южноуральских школ могут перевести на ограниченный дистант.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 сентября учебные заведения продолжат работать в прошлогоднем режиме профилактики коронавируса, одним из требований которого является нахождение учеников в одном классе в течение всего учебного дня. Однако в крупных школах выполнить это требование не всегда возможно, отмечают в региональном минобразования.

Именно для таких образовательных учреждений и предусмотрен вариант частичного дистанционного обучения, когда ряд классов несколько дней в неделю будут учиться удаленно или заниматься самоподготовкой.

Решение о переводе на такую схему по каждой школе будет приниматься отдельно в зависимости от эпидситуации.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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