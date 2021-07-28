Банда южноуральцев пытала и истязала подельников, ворующих наркотики

В Магнитогорске вынесли приговор шести местным жителям, обвиняемым в истязаниях с применением пыток.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, трое из подсудимых входили в состав организованной преступной группы, которая в 2018-2019 годах распространяла наркотические средства на территории различных регионов.

Им было поручено наказывать участников группировки, похищавших наркотические средства, чтобы самостоятельно продавать наркопотребителям. Для этой «работы» троица привлекла еще трех человек.

Провинившихся пытали, били по жизненно важным органам кулаками, ногами, дубинкой; прибивали их руки гвоздями к деревьям, расстреливали пиротехническими изделиями, обливали зеленкой, укладывали обнаженными в снег, ломали им пальцы и так далее. Все это снималось на видео.

Ленинского районный суд Магнито­горска признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «д», «е», «ж» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, группой лиц, с применением пытки, по найму), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

«При назначении наказания суд учел добровольное возмещение морального вреда, признание вины, совершение преступлений впервые, принесение извинений потерпевшим в зале судебного заседания и назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы от 3 лет до 4 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 28.07.21

В новом учебном году в южноуральских школах могут ввести частичный дистант. / «Это просто опасно»: в Челябинске требуют обязать подрядчика выполнить гарантийный ремонт дороги. / Депутату, провернувшему аферы с жильем, дали условный срок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»