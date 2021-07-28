В Челябинской области от коронавируса умерли 2 тысячи 100 человек

В Челябинской области за сутки выявлен 331 новый случай коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 15 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 73 тысячи 949 зараженных. 3 тысячи 362 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 100).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.07.21

Банда южноуральцев пытала и истязала подельников, ворующих наркотики. / В новом учебном году в южноуральских школах могут ввести частичный дистант. / «Это просто опасно»: в Челябинске требуют обязать подрядчика выполнить гарантийный ремонт дороги. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»