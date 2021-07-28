На Урале с помощью современных технологий раскрыли убийство 20-летней давности

В Златоусте вынесен приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном 23 года назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в мае 1998 года на территории Златоустовского металлургического завода нашли труп: 38-летнюю женщину изнасиловали и убили. В результате этой трагедии трое малолетних детей остались сиротами.

Преступление удалось раскрыть только в конце 2020 года благодаря современным технологиям. В ходе допросов 52-летний неоднократно судимый местный житель полностью признал свою вину, подтвердил показания при проверке на месте преступления, подробно описав механизм и обстоятельства совершенного преступления.

Златоустовский городской суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера), и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, удовлетворен иск сына погибшей о взыскании морального вреда в сумме 800 тыс рублей, обращено взыскание на арестованные денежные средства обвиняемого в сумме свыше 160 тыс рублей.

Златоуст, Павел Зварзин

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