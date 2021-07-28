Группа ММК повышает эффективность производства

По итогам первого полугодия 2021 года реализация программ по повышению эффективности производства в Группе ПАО «ММК» принесла компании более 2,4 млрд рублей дополнительной прибыли.

Лидерство по операционной эффективности – одно из приоритетных направлений развития Группы ММК в рамках актуализированной стратегии на период до 2025 года. На протяжении нескольких лет компания ведет последовательную и комплексную работу по снижению расхода материальных, топливно-энергетических и других видов ресурсов и поиску резервов дальнейшего повышения эффективности. Программы по повышению эффективности производства реализуются во всех производственных и функциональных подразделениях компании. Благодаря этому за период с 2016 по 2020 год была получена дополнительная прибыль в размере 27,1 млрд рублей по отношению к 2015 году, в том числе за счет малозатратных и быстроокупаемых проектов (baby capex) – более 4,0 млрд рублей.

Поиск резервов повышения эффективности продолжился и в 2021 году. За 6 месяцев текущего года получен экономический эффект более 2,4 млрд рублей. В частности, 1 млрд рублей дополнительной прибыли принесли мероприятия по повышению эффективности технологических процессов. Внедрение baby capex дало в первом полугодии экономический эффект в 468 млн рублей. Проекты по энергосбережению принесли компании 534 млн рублей, и свыше 357 млн рублей – рационализаторская деятельность.

С точки зрения распределения сберегаемых ресурсов наибольший экономический эффект обеспечила экономия топливно-энергетических ресурсов (1,134 млрд рублей), сырья и основных материалов (528 млн рублей), а также вспомогательных материалов (367 млн). Во втором полугодии 2021 года планируется получить эффект, не уступающий показателям первых шести месяцев текущего года.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 28.07.21

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