Челябинец отомстил бывшей супруге за развод интимными фото

Житель Челябинска предстанет перед судом за нарушение неприкосновенности частной жизни бывшей супруги.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, 40-летний горожанин несколько месяцев назад развелся с женой и, чтобы отомстить бывшей, разослал ее интимные фотографии коллегам экс-супруги.

Прокурор Советского района Челябинска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, предусмотренному ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Материалы направлены для рассмотрения по существу в суд Советского района Челябинска. За совершение указанного преступления обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

Челябинск, Павел Зварзин

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