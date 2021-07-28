Пациент напал на бригаду «скорой помощи»

В Челябинске мужчина напал на бригаду «скорой помощи».

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном отделении Росгвардии, инцидент произошел накануне днем. Бригада «скорой» везла в больницу пьяного пациента. Тот начал вести себя агрессивно, ругался матом, пытался драться. Медики нажали тревожную кнопку, установленную в машине.

Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего челябинца и доставили в отдел полиции.

В ведомстве уточнили, что кнопками тревожной сигнализации оборудованы все машины городской службы скорой помощи. В минувшем году сотрудники службы воспользовались кнопкой 52 раза, в текущем – 19 раз.

Челябинск, Павел Зварзин

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