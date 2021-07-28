На Урале накрыли нелегальную лабораторию, производившую наркотики в крупных масштабах

В Челябинской области пресекли производство синтетических наркотиков, организованное в особо крупных масштабах.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ по Челябинской области, химическую лабораторию обустроили трое местных жителей.

У них изъяты более 4 кг синтетических наркотиков и около 300 литров химических реактивов, необходимых для синтеза наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК России «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Организаторы заключены под стражу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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