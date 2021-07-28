Хорошо ли это: авиаперевозчики начали проявлять повышенный интерес к Челябинску

Авиаперевозчики начали проявлять повышенный интерес к Челябинску: сначала о намерении создать сеть региональных лоукост-перевозок с участием аэропорта имени Курчатова заявила компания Red Wings (и сразу же попросила у правительства области субсидировать рейсы), сегодня стало известно о подобных планах S7.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лоукостер S7 предполагается создать на базе авиакомпании «Глобус» и сделать самостоятельным проектом.

Если Red Wings в рамках проекта будут летать исключительно на суперджетах, то S7 выбирает для своего проекта Airbus A320neo. Сейчас компания ведет переговоры с аэропортом Челябинска об условиях создания базы.

Насколько от этого выиграют южноуральцы, большой вопрос: лоукостер подразумевает экономию перевозчика на всем – на еде, на персонале, на аэропортах, и дополнительные платы пассажира за все – за багаж, выбор места, регистрацию на рейс.

Red Wings уже предупредил об агрессивном снижении издержек, S7 подробности пока не разглашает.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 28.07.21

Действительно, виноват запад: в России начался тотальный рост цен на продукты питания. / На Урале накрыли нелегальную лабораторию, производившую наркотики в крупных масштабах. / Закупку автобусов для Челябинска пришлось остановить. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»