На Урале малыш утонул в ванне

В Копейске младенец утонул в ванне: трагедия произошла накануне днем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мать малыша рассказывает, что во время купания ребенка на минуту вышла из ванной, а когда вернулась ребенок был уже без сознания. Поскольку семья живет рядом с детской поликлиникой, женщина не стала вызвать врачей, а принесла к ним малыша сама.

Реанимировать ребенка не удалось. Правоохранительные органы начали проверку.

Копейск, Павел Зварзин

Копейск. Другие новости 28.07.21

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