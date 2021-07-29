На Урале малыш утонул в ванне

В Копейске младенец утонул в ванне: трагедия произошла накануне днем.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», мать малыша рассказывает, что во время купания ребенка на минуту вышла из ванной, а когда вернулась ребенок был уже без сознания. Поскольку семья живет рядом с детской поликлиникой, женщина не стала вызвать врачей, а принесла к ним малыша сама.
Реанимировать ребенка не удалось. Правоохранительные органы начали проверку.
Копейск, Павел Зварзин
Копейск. Другие новости 28.07.21
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