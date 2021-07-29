Южноуральцам пригрозили отключением электорэнергии

Долг жителей Челябинской области перед поставщиком электроэнергии достиг 1 млрд рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», с начала лета потребителям направлено 60 тысяч уведомлений о планируемом отключении электроэнергии. Только в июле предупреждения получили около 4 тысяч должников – без света они могут остаться в ближайшее время.

В компании отмечают, что летом оплата электроэнергии среди населения падает, а отключение остается одним из самых действенных методов в работе с должниками. «По закону, если потребитель не оплатил коммунальные ресурсы за 2 месяца и долг за электроэнергию превысил норматив потребления в 2 раза, сбытовая компания вправе отключить энергоресурс до полного погашения задолженности», – заявляют поставщики.

Челябинск, Павел Зварзин

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