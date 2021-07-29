Жители южноуральского поселка, годами ждущего газ, просят губернатора Текслера не сбегать за границу, а приехать к ним и вернуть деньги

Жители чебаркульского поселка Южный несколько лет не могут дождаться обещанного газа. Они уже обращались к губернатору Алексею Текслеру за помощью, тот прислал разбираться в ситуации своего заместителя Станислава Мошарова, но дело с мертвой точки не сдвинулось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сентябре 2018 года губернатор Борис Дубровский выделили 3 млн рублей на проектирование и строительство газопровода в поселок Южный.

Однако до сих пор нет не только газопровода, но и рабочего проекта.

В администрации Чебаркуля во всем винят подрядчика: он затянул со сроками, потом появились новые требования к документам и пришлось все корректировать, потом опять возникли претензии к документам и так далее.

Как бы то ни было, грядущей зимой жителям поселка в очередной раз придется топить печи дровами. «Дела делаются, работа работается, вопросы решаются, результата нет, время идет», – резюмируют чебаркульцы.

Чебаркуль, Ольга Арсентьева

Чебаркуль. Другие новости 29.07.21

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