На Урале старшеклассницы жарили сосиски на Вечном огне и посылали прохожих матом

В Сатке три старшеклассницы устроили пикник на мемориале погибшим в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подростки жарили сосиски на Вечном огне, а на замечания прохожих отвечали матом. Горожане запечатлели любительниц барбекю на фото и обратились в полицию. Начата проверка.

Обсуждая эту ситуацию в соцсетях, большинство комментаторов девушек осуждает, но некоторые не видят в их действиях ничего предосудительного: «Они же не стали водой тушить этот Вечный огонь и рисовать граффити на месте памятника, – пишет один из участников обсуждения. – Я, например, понимаю, что красноармейцы сражались в войне, но при этом я не считаю, что жарка сосисок на этом памятнике означает, что подобные субъекты не понимают, кому этот памятник возведён. Моральная точка зрения является индивидуальной, поэтому невозможно с моральной позиции оценить их поступок, поскольку у каждого человека своя совокупность морально-этических ценностей. Получается тут только юридическое нарушение, а всё остальное не имеет ничего общего с происшествием».

Однако в прокуратуре придерживаются иной точки зрения: «В настоящее время органами полиции организована проверка, по результатам которой в отношении несовершеннолетних будет принято процессуальное решение, также будет решен вопрос о постановке их на профилактический учет, – сообщили в ведомстве. – Кроме того, будет рассмотрен вопрос об ответственности родителей. Прокуратурой будет обеспечен надзор за полнотой всех проводимых мероприятий органами системы профилактики».

Сатка, Павел Зварзин

Сатка. Другие новости 29.07.21

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