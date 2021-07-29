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Четверг, 29 июля 2021, 11:38 мск

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На Урале осудили полицейского, убившего на дороге молодую женщину

На Урале осудили полицейского, по вине которого погибла женщина.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 22 ноября 2020 года в Еткульском районе пьяный сотрудник отдела полиции по Нижневартовску (ХМАО), управляя автомобилем, вылетел на полосу встречного движения и врезался в машину, где ехали жители Челябинской области. Пассажирка встречного авто в тяжелом состоянии была доставлена в больницу: у 24-летней женщины были повреждены кости таза и серьезно пострадало лицо. Шесть дней челябинка пролежала в коме, после чего скончалась, не приходя в сознание.
Сегодня Еткульского районный суд признал сотрудника полиции виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонию общего режим, после этого он в течение 2 лет и 10 месяцев не сможет сесть за руль.

Кроме того, суд частично удовлетворил иски о возмещении морального вреда – по 1 миллиону рублей виновник аварии должен выплатить мужу и отцу погибшей, еще 1 миллион и компенсации материального вреда в сумме более 414 тысяч рублей – матери.

Напомним, гособвинитель запрашивал для полицейского 7 лет лишения свободы, а потерпевшая сторона заявила иски на общую сумму 12 млн рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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