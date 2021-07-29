На Урале двух детей высадили из электрички на безлюдной станции

В Челябинской области контролер высадила из электрички на безлюдной станции двух детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера вечером. Девочки ехали домой от родственников из СНТ «Тракторосад Юбилейный». У них была банковская карта, но у контролера не оказалось оборудования для приема безналичной оплаты. В итоге несовершеннолетним пришлось протии пешком 10 км до ближайшего населенного пункта, чтобы связаться с родными.

«Вечером они сели в электричку «Шумиха – Челябинск-Главный» на станции 2142. Дочь мне позвонила и предупредила, что телефон у нее разряжается, – цитирует 74.ru мать одной из девочек. – Через одну станцию к ним подошла контролер, сказала оплачивать проезд. Дочь протянула банковскую карту, а ей ответили, что безнала нет, и отправили искать по вагону пассажиров, которые согласятся заплатить наличными в обмен на перевод. Дочь договорилась с мужчиной в вагоне и уже начала оформлять перевод, но в этот момент телефон окончательно сел. После этого контролер указала девочкам на дверь. Охранник стоял и ждал, пока дети не выйдут. Высадили их на станции Ванюши, где нет ни одного дома – просто лес и давно заброшенная станция. Они поревели и пошли по дороге в сторону поезда в поисках какого-нибудь дома».

Через 3 часа девочки добрались до станции Потанино, попросили у прохожих телефон и связались с родителями, которые уже обратились в полицию с просьбой организовать поиски детей.

Кстати, в полиции, узнав, что дети нашлись, не стали разыскивать кондуктора, оставившего несовершеннолетних в опасности, а отправили родителей в отдел по делам несовершеннолетних объяснять, почему девочки ехали одни.

Впрочем, в Свердловской пассажирской компании, организующей пригородные перевозки в Челябинской области, к которой родители обратились с жалобой, уже установила действующих лиц этой истории, и контролер заявила, что дети, якобы, вышли из электрички по собственной инициативе.

Разобраться в ситуации пообещали транспортная прокуратура и уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области.

«Уму непостижимо! 21 век. И в городских, и в пригородных маршрутках давно уже есть безнал и даже висят объявления: если вам отказали в безналичной оплате, звоните по телефону... Но наша доблестная железная дорога застряла где-то далеко-далеко позади, – возмущаются южноуральцы, обсуждая эту историю в соцсетях. – Слава богу, что с девочками ничего не случилось! Но отвечать за этот недетский кошмар должны не только контролер и охранник, но и руководство дороги, которое не обеспечило пассажирам возможность оплатить проезд».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.07.21

На Урале осудили полицейского, убившего на дороге молодую женщину. / На Урале старшеклассницы жарили сосиски на Вечном огне и посылали прохожих матом. / Жители южноуральского поселка, годами ждущего газ, просят губернатора Текслера не сбегать за границу, а приехать к ним и вернуть деньги. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»