Свободу пресс-секретаря бывшего губернатора Челябинской области оценили в 1,5 млн рублей

Экс-пресс-секретаря бывшего губернатора Челябинской области Дмитрия Федечкина выпустят из-под стражи под залог в 1,5 млн рублей. Соответствующее решение принял Сахалинский областной суд.

Как уже сообщал «Новый День», Федечкин в 2010 году был назначен начальником управления по делам печати и массовой коммуникации южноуральского кабмина, после отставки губернатора Петра Сумина перешел на работу в аппарат свердловского губернатора, затем – в министерство сельского хозяйства РФ. В 2015 году вернулся из Москвы в Челябинск, став пресс-секретарем губернатора Бориса Дубровского. В 2019 году Дубровский ушел в отставку, следом Челябинскую область покинул и Федечкин. Он руководил департаментом по связям с общественностью «Русской медной компании», а в 2020 году переехал на Сахалин и возглавил Издательский дом «Губернские ведомости». С 1 января 2021 года стал вице-губернатором Сахалинской области, в июне его отправили в отставку, а 9 июля задержали по подозрению по растрате.

Суд избрал ему в качестве меры пресечения содержание под стражей. Сегодня по апелляции защиты этот вердикт был изменен: Федечкина выпустят из СИЗО под залог в 1,5 млн рублей.

По версии следствия, Федечкин, возглавляя областное автономное учреждение, при пособничестве своего заместителя Владимира Чудаева и учредителя рекламного агентства Дмитрий Платонов, заключил с фирмой договоры на размещение наружной рекламы по заведомо завышенной цене. В результате, с июня по декабрь 2020 года на расчетный счет компании перечислили более 1 миллиона рублей, которые пошли «на реализацию личных целей подозреваемого». Кроме того, в бытность свою директором издательского дома, Федечкин в декабре 2020 года издал фиктивный приказ о премировании сотрудников учреждения в размере более 40 тысяч рублей. Но в действительности эти деньги он растратил.

Уголовные дела возбуждены по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 29.07.21

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