В Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявлено 338 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 16 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 74 тысячи 622 инфицированных. 3 тысячи 392 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 130).

В связи с ростом заболеваемости в регионе приходится разворачивать дополнительные койки для коронавирусных больных. Так, с сегодняшнего дня на базах городских больниц №3 Миасса и Верхнеуральска открываются госпитальные базы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией (30 и 210 соответственно).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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