Компания «ММК-УГОЛЬ» осуществила самый крупный экологический проект 2021 года

Компания «ММК-УГОЛЬ» (Кемеровская область, входит в Группу ПАО «ММК») ввела в эксплуатацию первую очередь сооружений доочистки сточных вод на шахте «Чертинская-Коксовая» с производительностью 473 м³ в час.

Введение в строй нового экологического объекта позволит очищать шахтовые воды от вредных примесей, и как следствие, снижать нагрузку на окружающую среду. Запуск сооружений доочистки на шахте «Чертинская-Коксовая» – самый крупный экологический проект 2021 года для ООО «ММК-УГОЛЬ». Это уже вторые в практике компании очистные сооружения, построенные с использованием передовых российских технологий для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Первые, стоимостью 115 млн рублей, были введены в строй в 2018 году на шахте «Костромовская», в их запуске принимали участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, которые высоко оценили вклад компании «ММК-УГОЛЬ» в охрану окружающей среды.

Очистные сооружения «Чертинской-Коксовой» оснащены так же, как и на шахте «Костромовская». На предприятии применена хорошо зарекомендовавшая себя российская технология Dyclar, которая позволяет снизить сбросы по взвешенным веществам, тяжелым металлам (железо, никель, свинец и др.), органическим соединениям и добиться нормативных показателей допустимого воздействия. Вложения в проект только на первом этапе составили 262 млн рублей.

Ожидаемый эффект – снижение содержания взвешенных веществ в сточной воде на 45,5%. При этом часть очищенной воды будет использоваться для технологических нужд шахты, остальная – сбрасываться в реку Черта.

Строительство сооружений доочистки шахтовых вод на «Чертинской-Коксовой» было начато в 2020 году кузбасской компанией «Мегостройкомплекс». В результате реализации первого этапа проекта производительность сооружений доочистки сточных вод составила 473 м3/час (11352 м3/сутки), а очистка вод производится до нормативных показателей допустимого воздействия. Общий объем инвестиций в этот экологический проект составит порядка 500 млн рублей. По словам директора ООО «ММК-УГОЛЬ» Владимира Харченко, в 2023 году войдет в строй вторая очередь водоочистных сооружений, а в 2024 – третья. Таким образом, завершить многоэтапный экологический проект угольщики планируют через три года. Производительность водоочистного сооружения увеличится вдвое, а качество воды будет соответствовать самым жестким требованиям.

Также в связи с расширением производства и увеличением водопротока планируется к 2023 году довести мощность очистных сооружений на шахте «Костромовская» до 575 м3/час.

В свое природоохранной деятельности ООО «ММК-УГОЛЬ» ориентируется на лучшие практики головной компании – Магнитогорского металлургического комбината, неотъемлемой частью стратегии развития которого является реализация экологических программ и неуклонное снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.

Кемерово, Игорь Юров

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