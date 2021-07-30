На Южный Урал возвращается жара

В Челябинскую область возвращается жара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в регионе сохранится относительно прохладная погода, но уже завтра станет жарко: столбики термометров достигнут +27 – +30 градусов. А 1 августа воздух днем прогреется до +34.

На следующей неделе так же ожидается 30-градусная жара. В выходные возможны небольшие дожди и грозы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.07.21

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