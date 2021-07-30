У жительницы Урала забрали трех детей за неоказание одному из них медицинской помощи

У жительницы Копейска забрали трех детей за неоказание одному из них медицинской помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, 24 апреля в дежурную часть отдела МВД по Копейску поступило сообщение о четырехлетнем ребенке с термическим ожогом. По словам соседей, мать не оказывала малышу никакой помощи. На вызов выехала бригада скорой помощи, но женщина медиков в квартиру не пустила.

Госпитализировать ребенка удалось только после вмешательства сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних.

Прокурорская проверка показала, что органы опеки и попечительства не уделяли достаточного внимания многодетной семье (помимо пострадавшего малыша у женщины еще двое детей). Одного из сотрудников ведомства привлекли к ответственности.

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело, она ограничена в родительских правах. Все дети изъяты из семьи и помещены в социальные учреждения.

Копейск, Павел Зварзин

Копейск. Другие новости 30.07.21

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