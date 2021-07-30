Чемпионат России по боксу среди женщин пришлось отложить

Чемпионат России по боксу среди женщин перенесли на более поздний срок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соревнования должны были пройти с 22 по 28 августа в Челябинске, но их пришлось отложить из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом.

По словам генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева, всероссийский женский чемпионат, помимо прочего, выполняет задачу популяризации бокса, поэтому важно, чтобы трибуны были заполнены зрителями.

Соревнования ориентировочно перенесены на ноябрь: организаторы надеются, что к этому времени, благодаря вакцинации, ситуация улучшится.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 30.07.21

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