В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 10-месячного малыша

В Челябинской области по факту смерти 10-месячного малыша возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», 28 июля в детскую поликлинику Копейска принесли бездыханного ребенка. Мать 10-месячного малыша утверждает, что во время купания оставила его одного буквально на одну минуту, а когда вернулась, обнаружила ребенка без сознания.

Врачи реанимировать малыша не смогли.

В Следственном комитете по Челябинской области сообщили, что в отношении матери возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Челябинск, Павел Зварзин

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