Приобретать жилье на вторичном рынке станет опаснее

В Контрольно-счетной палате Челябинской области оценили риски отмены штампов о заключении брака в паспорте для сделок с недвижимостью.

Как уже сообщал «Новый День», 15 июля председатель аравительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое вносит изменения в порядок оформления и заполнения паспорта гражданина РФ.

В частности, обязательными остаются только отметки о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности. Штампы о регистрации брака и о детях теперь будут ставиться добровольно.

«Отмена обязательных штампов в паспорте, скорее всего, усложнит работу риелторов: нужно будет тратить время на поиск новых каналов и проверку информации о контрагенте, – пишут сотрудники КСП в своем telegram-канале. – Собственники вправе не предоставлять справки из соответствующих органов, а сторонним лицам такие данные получить нереально законным способом. Поэтому, если продавец решит скрыть информацию о детях и наличии брака, он это легко сделает. Однако отказ предоставить такую информацию фактически означает отказ от сделки: маловероятно, что покупатель спокойно отнесется явному желанию собственника что-то скрыть о составе семьи».

При этом отмечается, что штамп в паспорте о регистрации брака и до настоящего времени не являлся основным подтверждением факта брачных отношений или приобретения имущества в браке – на сделке всегда требовалось официальное подтверждение в виде свидетельства о заключении или расторжении брака.

Однако, по мнению экспертов, отмена отметок в паспорте о семейном положении и наличии детей не пойдет на пользу рынку, поскольку возрастает риск оспаривания сделок при недостаточно качественной юридической проверке объекта. Прогнозируется появление новых мошеннических схем на вторичном рынке с последующим оспариванием сделки нетитульным собственником.

Чтобы этого избежать, эксперты рынка недвижимости считают необходимым законодательно запретить нетитульному собственнику оспаривать сделку, а для защиты прав несовершеннолетних собственников фиксировать в документации по объекту в Росреестре использование материнского капитала.

Новые правила особенно усложнят сделки на вторичном рынке: люди будут чаще прибегать к услугам нотариусов, которые несут за сделку материальную ответственность. А для нотариусов привлечение к сделкам с недвижимостью – дополнительные риски, поэтому им не выгодно выступать в роли гаранта. Скорее всего, нотариусы будут искать возможности для отказа от подобных сделок.

Эксперты считают, что бороться надо не против отмены штампа о браке в паспорт. Важнее, чтобы супружеская собственность была таковой только при условии записи о ней в реестре недвижимости. А в идеале нужно переходить от режима совместной собственности к раздельной собственности супругов: сегодняшний экономический уклад в стране к этому вполне готов.

Челябинск, Павел Зварзин

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