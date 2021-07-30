В Челябинске вынесен приговор сотруднице банка, обобравшей родителей своих друзей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, 30-летняя женщина работала менеджером по продажам в одном из отделений крупного банка. Для увеличения клиентской базы она под надуманным предлогом обращалась к своим знакомым, включая друзей родителей, с просьбой предоставить в электронном виде их фотографии рядом с паспортом, после чего оформляла на них кредитные карты. Подобным способом она похитила у 5 человек более 166 тысяч рублей, а также покушалась на средства еще 6 на сумму 677 тысяч рублей, но эти кредиты не были одобрены.

Суд Калининского района Челябинска признал женщину виновной и приговорил к 5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 5 лет.

Челябинск, Павел Зварзин

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