На Южном Урале ждут президента России

В Челябинской области ждут президента России Владимира Путина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ориентировочно визит состоится в первой декаде августа: глава государства прилетит в Магнитогорск, чтобы оттуда отправиться в территории, пострадавшие от лесных пожаров – Карталинский и Нагайбакский районы.

Официально эту информацию никто не подтверждает, однако инсайдеры сообщают, что губернатор Челябинской области работает в условиях самоизоляции – это обязательное требование перед встречей с главой государства, а коммунальным службам Магнитогорска дано поручение привести в порядок центральные улицы и гостевые маршруты.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.07.21

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