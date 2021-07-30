В центре Челябинска ограничивают движение автотранспорта

В центре Челябинска в связи с ремонтом трамвайных путей будет ограничено движение автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, с 22:00 30 июля до 6:00 3 августа ограничивается движение по проспекту Ленина по трем крайним левым полосам в обоих направлениях, движение будет осуществляться по двум правым полосам.

Движение по улице Цвиллинга в сторону Тимирязева с западной стороны Коммуны также ограничивается, движение по улице Цвиллинга в сторону Коммуны ограничивается с двух до одной полосы.

Схема предоставлена мэрией Челябинска

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.07.21

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