В Челябинской области установлен новый антирекорд смертности от ковида

В Челябинской области за сутки выявлено 342 новых случая коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 18 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 17 человек. Это самый высокий показатель за весь период пандемии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 74 тысячи 964 инфицированных. 3 тысячи 410 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 147).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 31.07.21

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