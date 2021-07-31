На Урале браконьеры напали на сотрудника ООПТ

На Южном Урале браконьеры напали на сотрудника ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном министерстве экологии, инцидент произошел сегодня в Карагайском заказнике (Верхнеуральский район).

Сотрудник обнаружил на особо охраняемой территории, где охота запрещена, людей с огнестрельным оружием и попытался их задержать, но мужчины побросали заряженные ружья и патроны, сбили сотрудника автомобилем и попытались скрыться.

Пострадавший запомнил номер и марку машины, что ГАИ и МВД оперативно задержать нарушителей.

Возбуждено уголовное дело. Браконьерам придется отвечать не только за охоту на охраняемой территории, но и за нападение и причинение вреда здоровью сотрудника ООПТ при исполнении служебных обязанностей.

Челябинск, Павел Зварзин

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