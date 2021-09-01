«Подножка» или брак: в Челябинске выдвинули две версии схода с рельсов нового трамвая

В Челябинске выдвинули две версии схода с рельсов нового трамвая.
Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел сегодня днем на перекрестке Свердловского и проспекта Победы.
Сейчас на месте работает аварийная бригада и руководство ООО «ЧелябГЭТ». Предварительная официальная причина схода – наличие постороннего металлического предмета в желобе трамвайного рельса.
Другая версия – неофициальная: не соответствие трамвайного пути нормативу:
«По нашим данным причиной схода стало уширение пути 1552 вместо 1524 при допуске –+10 мм», – пишет telegram-канал «Челябинский транспорт». И предлагает ЧелябГЭТ определить 1 – 2 маршрута и проверить на них всю инфраструктуру, чтобы устранить возможные причины схода.
Кстати, есть претензии и к новому троллейбусу, который сегодня начали тестировать на маршруте №19: у него возникли проблемы с одной из дверей.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 01.09.21
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