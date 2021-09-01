«Подножка» или брак: в Челябинске выдвинули две версии схода с рельсов нового трамвая

В Челябинске выдвинули две версии схода с рельсов нового трамвая.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел сегодня днем на перекрестке Свердловского и проспекта Победы.

Сейчас на месте работает аварийная бригада и руководство ООО «ЧелябГЭТ». Предварительная официальная причина схода – наличие постороннего металлического предмета в желобе трамвайного рельса.

Другая версия – неофициальная: не соответствие трамвайного пути нормативу:

«По нашим данным причиной схода стало уширение пути 1552 вместо 1524 при допуске –+10 мм», – пишет telegram-канал «Челябинский транспорт». И предлагает ЧелябГЭТ определить 1 – 2 маршрута и проверить на них всю инфраструктуру, чтобы устранить возможные причины схода.

Кстати, есть претензии и к новому троллейбусу, который сегодня начали тестировать на маршруте №19: у него возникли проблемы с одной из дверей.

Челябинск, Павел Зварзин

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