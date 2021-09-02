Чуда не будет: регионы получили задание по выборам в Госдуму

Политический расклад в Госдуме после выборов останется прежним: представительство новых партий в нижней палате российского парламента не планируется.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в регионы «спустили» целевые показатели голосования, выполнение которых будет учитываться при оценке работы региональных властей по итогам выборов в Госдуму.

В целом по России явка должна составить не менее 55%; «Единая Россия» должна не менее 53%, КПРФ и ЛДПР могут набрать по 12%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 8%.

В регионах задание скорректировано в зависимости от социальной и политической обстановки: к губернаторам, недавно занявшим этот пост, требования более мягкие.

«При таких цифрах остальные партии в Думу не проходят», – резюмирует telegram-канал «Октагона» со ссылкой на информированный источник.

«Целевая установка по выборам: ЕР и системные партии сохранят свои позиции; новые партии зафиксируют свое участие в выборах, но получат депутатский статус только в следующем политическом сезоне, – комментирует ситуацию telegram-канал «Незыгарь». – Не надо быть провидцем: телевизионные дебаты показывают, что новые партии не набрали нужной динамики и веса. И Система не хочет усиления их спонсоров. Межэлитный баланс обеспечат традиционные партии».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 02.09.21

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