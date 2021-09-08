Южноуральские медики заявили о смерти вакцинировавшихся от COVID-19 пациентов

Врачи рассказали о смерти пациентов, поставивших вакцину от коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько человек, привившихся от ковида, скончались в областной инфекционной больнице в Малой Сосновке в июле. Об этом рассказал заведующий реанимационным отделением стационара Антон Юлин.

По словам медика, вакцинация была проведена неправильно. Так, один мужчина из эпидочага поставил вакцину, не поставив в известность доктора. По всей видимости, к моменту прививки он был уже инфицирован, предполагает Юлин. Также умер пациент, страдавший, помимо ковида, серьезным заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Вместе с тем, единственное средство защититься от ковида – это вакцинация, настаивает врач. Так как она существенно снижает риск развития тяжелой формы заболевания. Поддерживает коллегу и главврач ОКБ №3 Михаил Вербитский (ковидный госпиталь входит в структуры этой больницы). «На сегодняшний день 2% из всех попадающих к нам больных вакцинированы. Но эти люди переносят заболевание очень легко, практически на 5-6 день они покидают стены нашей больницы в связи с отсутствием дальнейшего развития заболевания, – цитирует медика 74.ru. – Мы собираем анамнез и видим, что на сегодняшний день вакцина – это реальный способ защитить себя от этой болезни, от осложнений и соответственно от летального исхода».

Отмечают врачи и то, что тяжелые пациенты с коронавирусом стали моложе: в реанимацию все чаще попадают больные в возрасте от 35 до 65 лет.

Напомним, 10 августа первый вице-губернатор Ирина Гехт, комментируя случаи заражения ковидом у вакцинированных, ни словом не обмолвилась об умерших, заявив: «У нас нет ни одного вакцинированного в реанимации».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.09.21

Рейсы из Челябинска в Египет возобновят 12 сентября. / В нескольких школах Южного Урала классы закрыли на карантин по ОРВИ. / Отопительный сезон в Челябинской области начался с отключения горячей воды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»